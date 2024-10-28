القناة 13 الإسرائيلية: غالانت اقترح على نتانياهو تحديث أهداف الحرب التي تدار بدون بوصلة

كشفت القناة 13 العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تحديث أهداف الحرب التي "تدار بدون بوصلة"، على حد تعبيره، وحدد غالانت في مقترحه أربعة أهداف للحرب في غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن غالانت أرسل رسالة إلى نتانياهو والوزراء أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، رأى فيها أن "الحرب تُدار بدون بوصلة" وإنه يجب تحديث أهدافها، موضحة أن الرسالة أُرسلت قبل وقت قصير من الهجوم الاسرائيلي على إيران، فجر أول أمس السبت، كما أُرسل غالانت نسخاً عن رسالته إلى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد)، ديفيد برنيع، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، ووزراء الكابينت.

واعتبر غالانت أن "الوضع الحالي الذي نعمل فيه، بدون بوصلة واضحة، وبدون تحديث أهداف الحرب، يضر بإدارة الحرب وقرارات الكابينت. التطورات الهامة في الحرب، وعلى رأسها تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران، تزيد الحاجة إلى عقد مناقشة وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على الجبهات والارتباط بينها".

واقترح غالانت أربعة أهداف جديدة للحرب لأربع جبهات يستهدفها الاحتلال، وهي: قطاع غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية. والهدف في قطاع غزة، بحسب الرسالة، هو "إرساء واقع بدون تهديد عسكري، ومنع تعزيز قدرات الإرهاب (على حد تعبيره)، وإعادة جميع المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة)، وتعزيز بديل لحكم حماس".

وفي لبنان اقترح غالانت أن يكون الهدف هو "خلق واقع أمني يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن" وفي إيران "الردع وإبقاء إيران خارج الحرب"، أما في الضفة الغربية المحتلة فتقترح الرسالة أن يكون الهدف هو "منع اندلاع العنف من خلال إحباط الإرهاب".

من جهته، اعتبر مكتب نتانياهو أن "رسالة الوزير غالانت محيّرة للغاية"، مشيراً إلى أن "هناك بوصلة واحدة، وهي أهداف الحرب كما حددها الكابينت. تتم مراجعة الأهداف باستمرار، وقد تم توسيعها أخيراً".