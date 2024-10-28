بطرس: قطاع الدواجن يواجه تهديدًا كبيرًا و15 بالمئة من الإنتاج أصبح خارج الخدمة

أوضح رئيس النّقابة اللّبنانيّة للدّواجن وليام بطرس، أنّ "15 بالمئة من إنتاج الدّواجن أصبح خارج الخدمة بسبب الحرب"، مشيرًا إلى "تسجيل تراجُع في الاستهلاك بنسبة 15%، نتيجة حركة الهجرة وتراجع نشاط المطاعم إلى أدنى مستوياته، بالإضافة إلى توقّف الحركة السّياحيّة، ممّا أدّى إلى وجود فائض في الدّواجن وانخفاض بالأسعار".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "قطاع الدّواجن يواجه تهديدًا كبيرًا، خاصّةً مع محدوديّة طرق التّصدير وصعوبة تصريف الفائض"، مؤكّدًا أنّ "الأعلاف متوافرة ويجب على الدّولة تسريع الإجراءات لإدخالها إلى لبنان". وناشد شركة "طيران الشّرق الأوسط"، تأمين رحلات الشّحن الجوّي لاستيراد "صيصان الأمّهات، لضمان استمراريّة الأمن الغذائي للبنانيّين، حيث تمثّل الدّواجن المصدر الوحيد للبروتين".