الجيش الإسرائيلي هدد سكان مبان في صور: للابتعاد فورًا والتوجه إلى شمال نهر الأولي

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان منطقة صور، وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشّوارع التّالية: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، ونبيه بري"، مشدّدًا على أنّ "عليكم الابتعاد فورًا إلى خارج المنطقة المحدّدة بالأحمر، والتّوجّه إلى شمال نهر الأوّلي".

وزعم في تصريح، أنّ "أنشطة "حزب الله" تجبر الجيش على العمل ضدّه وبقوّة"، مشيرًا إلى أن "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتاليّة، يعرّض حياته للخطر".