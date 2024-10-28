العبسي التقى البابا فرنسيس وبحث معه في اوضاع لبنان والمنطقة

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي البابا فرنسيس في مكتبه الخاصّ في الفاتيكان وعرض معه لأوضاع كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في لبنان والمشرق واطلعه على مجريات الامور في لبنان وغزة ومنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الكنيسة .

وفي ختام اللقاء بارك البابا جميع أبناء كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك وتمنى أن"يحلّ السلام في ربوع بلادنا والعالم.