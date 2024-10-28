الدفاع المدني أعلن مهماته منذ مساء أمس: إخماد حرائق متعددة بسبب غارات وانتشال شهداء وجرحى

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الأحد ولغاية السّاعة من صباح اليوم الإثنين، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة النبطية:

- على أثر غارة إسرائيليّة استهدفت مبنى في مدينة النبطية- بئر القنديل، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة العامّة للدّفاع المدني، بالتّعاون مع الهيئات المحليّة، على سحب جريحين من تحت الأنقاض، ونقلهما إلى مستشفى راغب حرب.

- على إثر غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة كفرجوز، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق أعشاب وأشجار ومحلّات في الموقع المستهدَف. توازيًا، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة على تنفيذ عمليّات المسح الميداني الشّامل بحثًا عن مفقودين.

* محافظة الجنوب:

- على إثر غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة برج رحال- القاسمية، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد حريق أعشاب وأشجار وخيم للفلّاحين السّوريّين في المكان المستهدَف، والحؤول دون امتدادها إلى المنازل المجاورة لرقعة الحريق. ولم يسجّل وقوع أي إصابات.

- على إثر غارة إسرائيليّة استهدفت مبنى من طابقين في مدينة صور، قرب مطعم "الجواد"، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة على انتشال جثامين 4 شهداء وسحب 3 جرحى من تحت الأنقاض.

- تأمين السّلامة العامّة خلال مراسم تشييع جثامين شهداء (وديعة) في جبانة في محلّة السهيلة في بلدة جويا.

* محافظة البقاع:

قضاء البقاع الغربي:

- على إثر غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة سحمر، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق أعشاب في الموقع المستهدَف.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".