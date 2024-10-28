البزري: لا تسوية لوقف اطلاق النار قبل انتهاء الانتخابات الأميركية

رأى النائب عبد الرحمن البزري، أن الدور الإنقاذي في لبنان يتطلب تضامن وتوافق جميع اللبنانيين، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة لوقف إطلاق النار ليتم بعده إعادة بناء المؤسسات. واعتبر أن هناك شخصيات قادرة على أن تكون محورية في هذا الجهد، مثل الرئيس نبيه بري، الذي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، ويمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في هذه المبادرة. كما دعا إلى ضرورة اقتناع القوى الأخرى في البلاد بأن تكون أكثر قدرة وانفتاحًا لإيجاد الأرضية المشتركة اللازمة لإنقاذ لبنان.

وأشار في حديث إذاعي، إلى أن الأصداء من الأروقة السياسية والنيابية تشير إلى وجود بعض الإيجابيات في حركة الموفدين وإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ومع ذلك، "استبعد أن يكون هناك جدية في هذا الاتجاه قبل انتهاء الانتخابات الأميركية، بسبب تأثير الوضع اللبناني، وخاصة مع العدو الإسرائيلي، على بعض الولايات الانتخابية المتأرجحة، حيث تبدو نتائج هذه الانتخابات غير حاسمة حتى الآن". وأكد في هذا الإطار أن أي تسوية لوقف إطلاق النار ستخدم مصالح مرشح معين على حساب آخر.