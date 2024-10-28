بلدية الشويفات استنكرت الإعتداء على تمثال مجيد أرسلان: لنا ثقة بدور الأجهزة الأمنية بالقبض على الفاعلين

استنكرت بلدية مدينة الشويفات في بيان "الإعتداء الذي حصل على تمثال الأمير مجيد أرسلان في منطقة خلدة"، واصفة إياه بـ"العمل الجبان الذي يساهم بشكل أو بآخر بزعزعة الأمن والإستقرار في المدينة، كما في كل منطقة الجبل في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن من جراء العدوان الإسرائيلي عليه".

وأكدت أن "الدور الأساسي اليوم يبقى للأجهزة الأمنية المعنية التي لنا ملء الثقة بدورها وجهودها، إذ يعزز كشفها للفاعلين وإلقاء القبض عليهم ثقة المواطنين في الدولة، وتثبيت الإستقرار وقطع يد الفتنة التي تحاول بشتى الطرق إثارة النعرات وتعزيز الإنقسامات الداخلية لأسباب مجهولة".

ودعت البلدية "جميع المواطنين إلى تغليب لغة العقل والإحتكام إلى السلطات الرسمية والمحلية، حيث يبقى السلم الأهلي الداخلي فوق كل الإعتبارات"، مؤكدة "تعاون البلدية وأجهزتها الكامل مع الدولة بمؤسساتها وسلطاتها كافة لحماية المنطقة وأهلها وإبعاد شبح الفتنة عنها وعن لبنان".