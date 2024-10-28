شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يشارك فى احتفالات أكتوبر المجيدة ويؤكد التلاحم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، التي أقيمت في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة حاشدة من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توافد آلاف المتطوعين من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير.

وقال التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن الاحتفالية تأتي تجسيدًا لوفاء أبناء الوطن لدماء شهدائنا الأبرار وتقديرًا لتضحيات أبطالنا الذين صنعوا هذا الانتصار العظيم، وأن التحالف يحرص على المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية للتعبير عن التلاحم والتكاتف بين كافة فئات الشعب المصري.

وتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهاني والتبريكات إلى القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار والرخاء.



التحالف الوطنى فى احتفالات اكتوبر