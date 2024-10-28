شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن بالشيوخ تدعو لتمكين الفلاح: أساس النهوض بقطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزيرعلاء فاروق.

وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بكشف جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا النائب أيمن عبد المحسن، إلى أهمية العمل على تمكين الفلاح، باعتباره هو أساس الاهتمام والنهوض بقطاع الزراعة، لتقوم بدورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية.