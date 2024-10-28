شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: الاكتفاء الذاتى من الغذاء لن يأتى إلا بغزو الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة لن تكون أمام اكتفاء ذاتي من الغذاء وفائض يدر عملة صعبة إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، والتوسع في غزو الصحراء بمشروعات عملاقة مثل توشكي وخلافه لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك بما يتوافق مع طموحاتنا وما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة.

وأضاف "أبو شقة" خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، أن الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية مراعاة مستلزمات الإنتاج، وهذا لن يتأتى إلا بتمويل ميسر وبرامج ميسرة للفلاح وتطوير المهارات الزراعية والدورات التدريبية للمزارعين ودعم التكنولوجيا الزراعية وتوفير مدخلات زراعية بجودة عالية وشراء بذور ومبيدات مما يساعد الفلاح على إنتاجية أفضل.

وشدد "أبو شقة"، أن الموضوع المطروح يلبي المادة 29 من الدستور لأن الحاجة ماسة إلي بحث متعمق في زيادة الرقعة الزراعية.