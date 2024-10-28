شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الزراعة من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير، خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومى، وهناك جهود مبذولة فى هذا الصدد، متابعا:" واليوم يسعى مجلس الشيوخ لمزيد من دعم الفلاح لنه يٌعتبر الحلقة الأساسية فى المنظومة".

وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ضرورة إعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل خاصة الخضراوات التى يتم تداولها بأسعار غير التى يتم شرائها بها من الفلاح، ومن ثم يؤثر ذلك على الأسعار النهائية فى الأسواق، وفى نفس الوقت المزارع غير مستفيد من هذه الزيادة، كل هذه الزيادة تذهب للتجار وأثناء حلقات التداول، مشددا على ضرورة خروج اللائحة التنفيذية لقانون صندوق التكافل لما سيكون له من نتائج مباشرة على الفلاح المصري.

وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك عددا من المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى، أولا المستثمر، الذى يريد بيئة خصبة ومؤهلة للاستثمار فى واحد من أبرز القطاعات، والفلاح الذى يريد دعما تكنولوجيا للقطاع ويتمثل ذلك فى توفير مرشد زراعى، وكل البيانات المعلومات المتعلقة بالإرشاد الزراعى.