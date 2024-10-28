شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الشيوخ: التوسع فى الرقعة الزراعية أحد روافد زيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، موجها لوزير الزراعة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

واستعرض البرلماني تفاصيل طلب المناقشة، مؤكداً أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد جمال أبو الفتوح، أنه في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، يتزايد عدد السكان بشكل مطرد مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، مشيرا إلى أن التوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار البرلماني، إلي أنه في مصر على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي، مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد المساحة العمرانية حوالي ٥% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية طلب المناقشة لاسيما وأن التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر.