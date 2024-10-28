شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار سامح السادات ممثلا لبرلمانية حزب الإصلاح والتنمية تحت قبة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن رئيس حزب الإصلاح والتنمية أخطره باختيار النائب سامح السادات ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة المجلس، واختيار النائبة سلوى الحداد نائبًا له.

وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة، طلبى مناقشة الأول مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن:" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية."

وطلب المناقشة الثانى مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا ، بشأن:" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.