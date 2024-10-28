شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشعب الجمهورى بالفيوم تقيم احتفالية كبرى لزفاف وتجهيز 60 شابًا وفتاة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالفيوم احتفالية كبرى لزفاف وتجهيز 60 شاباً وفتاة من أبناء المحافظة المقبلين على الزواج " غير القادرين"، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة.

وحضر الاحتفالية من حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد أبوهميلة الأمين العام للحزب -رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي" والنائب سيد سلطان أمين الحزب بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى نواب الحزب في غرفتي البرلمان، وأمناء المحافظات، وشباب الأمانة المركزية للحزب.

وتأتي فعالية تجهيز 60 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج في محافظة الفيوم، في ضوء المبادرة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري تحت شعار "مع الناس" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع الوطن، ليكون الحزب بهذه الفعالية الرابعة من نوعها، قد ساهم بإضفاء البسمة على أكثر من 300 شاب وفتاة من مختلف المحافظات٠

وبدأ الحزب الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، والتي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، ثم كلمات للحضور، تلا ذلك فقرات فنية وفلكلورية احتفاءً بالشباب والفتيات المستفيدين من المبادرة.

ومن جانبه، أكد النائب سيد سلطان خلال كلمته، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الدور المجتمعي والتكافلي الذي تقوم به أمانة الحزب بمحافظة الفيوم.

بينما وجه السيد أحمد الألفي التهنئة للشباب والفتيات المستفيدين من المبادرة، مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب، وأنها ستستمر تباعًا في كافة محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، أشار اللواء محمد أبو هميلة، إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرة مع الناس التي أطلقها الحزب قبل عامين، لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مجالات كثيرة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي نفس السياق، رحب المهندس حازم عمر بالحضور الكريم من القيادات التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وكذلك محافظة الفيوم، ووجه التهنئة للشباب المستفيدين من هذه المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة سينفذها الحزب في كافة المحافظات دعمًا ومساندة للأسر البسيطة.

وخلال الاحتفالية، أهدى المهندس حازم عمر درع "حزب الشعب الجمهوري" للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المجتمع.