زيادة متوقعة في أسعار الحج السياحي 2025 تصل لـ20%.. مصادر تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع بغرفة شركات السياحة، أن أسعار الحج السياحي 2025 لهذا العام ستشهد زيادة في الأسعار عن العام السابق.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نسبة الزيادة في برامج الحج السياحي 2025 لهذا العام ستتراوح ما بين 10 إلى 20 %.

وأوضح أنه من المتوقع صدور أسعار وضوابط الحج السياحي 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة.

واتفق معه مصدر آخر بغرفة شركات السياحة، وقال إن أسعار الحج السياحي هذا العام سترتفع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %.

وأوضح المصدر، أنه حصة تأشيرات الحج البري لهذا العام ستصل إلى 10 آلاف تأشيرة.

وأشار إلى أن موسم الحج 2025 يشهد إجراءات مشددة وصارمة؛ لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المواسم السابقة.

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