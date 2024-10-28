"النشرة": غارات إسرائيلية على مجدل زون والعيشية ومحيط قلعة الشقيف وأطراف المعلية

أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت محيط قلعة الشقيف، أطراف بلدة المعلية في قضاء صور، مجدل زون، العيشية، اللويزة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق رشقّات رشّاشة باتجاه شمال بلدة كفركلا".
وكانت قد تعرّضت فجرًا بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل، لغارة جوّيّة إسرائيليّة، كما تعرّضت بلدتا رامية وبيت ليف لقصف مدفعي متقطع صباحًا، استهدف أيضًا مدينة الخيام وأطراف برج الملوك وسهل الخيا.
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