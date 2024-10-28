شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات التحالف الوطنى تساهم فى تعزيز الأمن الاقتصادى والاجتماعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر التحالف الوطني بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

ويشمل التحالف في خدماته الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، ويطرح عدد كبير من المبادرات منها (أزرع، كتف بكتف، ستر وعافية)، مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق «رؤية مصر 2030».

وتساهم مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي، في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إطلاق مبادرات مثل «كتف بكتف» وغيرها لتوفير المواد الغذائية الجافة او الوجبات الجاهزة على الفئات الأكثر احتياجا، وتعد أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية التي يشرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي ويشارك فيها نحو 400 ألف متطوع من مختلف المحافظات.