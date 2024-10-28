شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: القيادة السياسية عملت على زيادة تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل القيادة السياسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، زاد تمكين المرأة، مشيرة الى أنه ظهر ذلك في المجالس المحلية والقضاء.

وأضافت إيمان طلعت خلال كلمة له فى منتدى العدل للتنمية، إن هناك استحقاقا دستوريا في المادة 180 بتمثيل المرأة في المجالس المحلية، لافتة إلى أن قانون الإدارة المحلية هو الترجمة الحقيقية للتواصل بين النواب والشارع ولتقوم المجالس المحلية بدورها في خدمة المواطنين.

واستطردت أننا في حاجة لنماذج مؤهله ومدربة وأن ذلك هو دور الأحزاب ليكونوا في المجالس المحلية، متابعة :"فلابد من الأحزاب والمجالس المتخصصه والمجتمع المدني توعية المرأة في كل مكان لتكون نموذج يحتذي به في كل مكان".

وتتناول الجلسة عدة محاور رئيسية، من بينها الوعي السياسي للمرأة وإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تشجيع النساء على الترشح للانتخابات المحلية وتعزيز أصواتهن في المناطق المحلية.