مدتها 36 ساعة.. تفاصيل دورة اللغة الروسية بمركز اللغات حلوان بالتعاون مع معهد القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان، عن إطلاق دورة تدريبية جديدة في اللغة الروسية للمستوى المبتدئ (A1,1)، وذلك بالشراكة مع معهد اللغات للقوات المسلحة

وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز

وأكد الدكتور السيد قنديل على أن هذه الدورات تعكس التزام جامعة حلوان بتطوير مهارات طلابها وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة، خاصة في مجال اللغات الأجنبية التي أصبحت ضرورة ملحة في عصر التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الدكتور شادي الكردي أن البرنامج التدريبي يشمل 36 ساعة تدريبية، ويحصل المشاركون في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من كل من مركز اللغات ومعهد اللغات للقوات المسلحة.

وللراغبين في الالتحاق بالدورة، يمكن التسجيل من خلال زيارة مقر المركز بكلية الآداب في جامعة حلوان.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود جامعة حلوان المستمرة لتطوير المهارات اللغوية لطلابها وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.