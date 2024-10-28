شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كلمة الرئيس باحتفالية القبائل العربية يؤكد انتصار إرادة المصريين أمام التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، تناول حجم التحديات السياسية والعالمية التي تمر بالمنطقة وتتأثر بها مصر الآن، لافتاً إلى أن ذكرى نصر أكتوبر هذا العام جاء ليؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات، فمثلما كان حلم النصر في الحرب مهمة صعبة وتحدى كبير لكن إرادة المصريين انتصرت في نهاية المطاف.

وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي تطرق إلى تجارب الماضي ونجاحاته التي تلهمنا القدرة على الاستمرار والمضي في طريق التنمية رغم أى صعاب وعراقيل قد تقف أمامنا، وخير دليل على ذلك ما قام به هذا الشعب العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، وتحقيق النصر الذى يعتبر حكاية ملهمة ولا تنتهي، خاصة أن النصر الذي تحقق لم يكن نصر بسيط، فهو نصر وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وظروفه، وتحدى التحدي نفسه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن تجربة حرب 67 أيضا كشفت لنا حجم الصعوبات التى عاشها شعب بأكمله ،في ظروف استثنائية من الناحية السياسية والاقتصادية والنفسية أيضا، وهذا يمنحنا بارقة أمل لتجاوز التحديات التي نوجهها الآن، ويكشف لنا حجم التضحيات التي دفعها المصريين من أجل استرداد كل شبر من أراضينا في سيناء، بعدما روج العدو الإسرائيلي بعدم قدرة الجيش المصري على تحطيم خط بارليف لكن إرادة المصريين كان فاقت التوقعات.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الرئيس السيسي حرص على تقديم الشكر لأهالي سيناء، نظراً لما قدموه للوطن طيلة السنوات الماضية، في معركة استرداد سيناء، مما يكشف عن معدن الشعب المصري وعقيلته في عدم التفريط في كل شبر من أرضه، وهذا يعتبر درس هام لكل من يخطط للنيل من هذا الشعب القوي الذي قادر على تحدي الظروف ومساندة جيشه وقيادته في كل المحن، والتاريخ خير شاهد على ذلك.