اندلاع حريق داخل كافيه بالمنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مقهى بقرية المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر دون إصابات، الاثنين.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع باسم راضي.

مدير قطاع إطفاء أكتوبر دفع بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور المركز ومفتش الفرقة. وتبين بالفحص نشوب حريق داخل كافيه وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة للمعاينة وتحديد سبب الحريق.