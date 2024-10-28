هل سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه عادل ومرن؟ خبير اقتصادي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك حالياً يعد سعراً عادلاً ومرناً بشكل كافٍ، مؤكدًا السعر الحالي للدولار يعكس القيمة الحقيقية للعملتين.

خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" أوضح أنيس أن الفترة من مارس 2024 وحتى يناير 2025 تشهد استقراراً نسبياً في سعر الصرف، حيث يتوقع أن يتراوح سعر الدولار حول 48 جنيهاً مصرياً، مع هامش حركة بسيط لا يتجاوز 5% صعوداً أو هبوطاً.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية إدارة مرونة سعر الصرف، مؤكداً أن مصر لا تستطيع تطبيق سياسة مرونة كاملة لسعر الصرف كما تفعل الدول الغربية، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك المحلي.

وأشار أنيس إلى أن حجم الصادرات المصرية بالدولار الأمريكي لا يقارن بحجم صادرات الدول الأخرى مثل تركيا، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر تأثراً بتغيرات سعر الصرف.