أول تعليق من "الكهرباء"بشأن تقسيط قيمة المقايسات والعدادات للمخالفين وسارقي التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال منصور عبدالغنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإلغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم تنفيذه على كبار المشتركين فقط وفقًا لتعاملاتهم مع البنوك وذلك لتخفيف الأعباء المالية على شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبدالغني، لمصراوى، أنه يحق لصغار المشتركين ممن لم تتعدى المبالغ المستحقة عليهم حتى ١٠ أو ٢٠ ألف جنيه التقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها المشترك لتقسيط قيمة المقايسة على كارت العداد، كما كان متبع منذ قبل وذلك للتخفيف على كاهل البسطاء من المواطنين وضمان تسهيل كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

وأضاف أن أي مواطن يرغب في تقنين أوضاعه من خلال تحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يمكنه تقسيط قيمة العداد والمقايسة من خلال تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عبركارت العداد.