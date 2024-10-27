اليونيفيل: لا نزال في مواقعنا وجنودنا يواصلون مراقبة ما يحدث في جنوب لبنان ورفع التقارير رغم التحديات

أعلنت قوات اليونيفيل، في بلاغ، أنه "يواصل جنود حفظ السلام عملهم الأساسي المتمثل في مراقبة ما يحدث على الأرض في جنوب لبنان ورفع التقارير رغم التحديات".

وأضافت "لا زلنا في جميع مواقعنا، ونعني بذلك كل موقع من دون استثناء".

ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مواقع اليونيفيل في الجنوب والتي أسفرت عن إصابات وأضرار.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.