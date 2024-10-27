مصدر طبي للجزيرة: أكثر من 1000 شهيد في العملية العسكرية الإسرائيلية على مناطق شمال غزة منذ 22 يومًا

أفاد مصدر طبي قناة الجزيرة، عن "أكثر من 1000 شهيد في العملية العسكرية الإسرائيلية على مناطق شمال قطاع غزة منذ 22 يوما".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وخلّفت الحرب أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.