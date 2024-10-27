ذكر مصدر دبلوماسي لقناة "LBCI"، أن "الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وهناك تقدم طفيف في ملف غزة لكن هناك رغبة حقيقية بإجراء تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل".
وقال المصدر إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغ القطريين والمصريين "بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية" في الدوحة.
وأضاف "سيُعقد اجتماع مصري-قطري مع حماس فيما سيزور موفد أمني قطري رفيع المستوى بيروت لمناقشة المطالب والهواجس اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات والـ1701 بشرط أن يكون جزءًا من سلة متكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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