الجديد: الطيران الإسرائيلي قصف محيط مجمع قوى الأمن الداخلي في منطقة كفرجوز- النبطية

أفادت قناة "الجديد"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف محيط مجمع قوى الأمن الداخلي في منطقة كفرجوز - النبطية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.