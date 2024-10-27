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عضو بتنسيقيه شباب الأحزاب: القيادة السياسية عملت على زيادة تمكين المرأة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 27 أكتوبر 2024 09:06 م

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل القيادة السياسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، زاد تمكين المرأة، مشيرة الى أنه ظهر ذلك في المجالس المحلية والقضاء.

وأضافت إيمان طلعت خلال كلمة له فى منتدى العدل للتنمية،  أن هنالك استحقاق دستوري في المادة 180 بتمثيل المرأة في المجالس المحلية، لافتة الى أن قانون الإدارة المحليه هو الترجمه الحقيقيه للتواصل بين النواب والشارع  ولتقوم المجالس المحليه بدورها في خدمة المواطنين .

واستطردت أننا في حاجة لنماذج مؤهله ومدربة وأن ذلك هو دور الأحزاب ليكونوا في المجالس المحلية، متابعة :"فلابد من الأحزاب والمجالس المتخصصه والمجتمع المدني توعية المرأة في كل مكان لتكون نموذج  يحتذي به في كل مكان".

وتتناول الجلسة عدة محاور رئيسية، من بينها الوعي السياسي للمرأة وإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تشجيع النساء على الترشح للانتخابات المحلية وتعزيز أصواتهن في المناطق المحلية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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