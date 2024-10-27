شكرا لقرائتكم خبر عن نشوي الديب: لا بد من مشروع قومي للتوعية المجتمعية للسماح بتمثيل أكبر للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إنه لابد من توسعة الرقعة النسائية فى العمل السياسى والقومى، وأيضا العمل النقابى لاتخاذ كافة القرارات فى مختلف مناحى المجتمع.

وأضافت نشوى الديب أنه لابد من وجود كوته داخل تشكيلات الأحزاب والنقابات وكل مكان للمرأة مكان فيها، لأن التدابير الاحترافية الإيجابية توجب ذلك ليسمح بمجال أكبر لتمثيل المرأة، دون عراقيل تمثلها الثقافة الذكورية الموجودة فى المجتمعات القبلية، مشيرة إلى أنه يجب تغيير تلك الثقافة ليتحقق التمييز الإيجابى للمرأة.

ولفتت إلى أنه يجب على الأحزاب والمجتمع المدنى تكوين منظومة ومشروع قومى للوعى فى مصر، لبناء الانسان المصرى، ليكون هناك مجتمع واعى لا يلفظ المرأة ويتحقق تمثيلها الحقيقى مجتمعيا.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى العدل للتنمية بتنظيم حلقة نقاشية بعنوان “نساء يصنعن القرار”، والتى تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة فى المجالس المحلية وتمكينها سياسياً.

وتتناول الجلسة عدة محاور رئيسية، من بينها الوعى السياسى للمرأة وإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تشجيع النساء على الترشح للانتخابات المحلية وتعزيز أصواتهن فى المناطق المحلية.