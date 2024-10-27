شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى العدل للتنمية بعنوان "نساء يصنعن القرار" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 08:21 م

انطلقت منذ قليل، فعاليات منتدى العدل للتنمية فى أولى حلقاته النقاشية بعنوان "نساء يصنعن القرار نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها فى المجالس المحلية"

وأكدت الدكتورة نورا حنا، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل ومقرر الجلسة، أن الحزب يعلن تدشين هذا المنتدى التنموى شهريا بموضوعات مختلفة، وقضايا شهرية للخروج بتوصيات لتنفيذها.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة فى المجتمع دليل على نمو المجتمع، ولا يمكن إغفال دور المرأة كصانعات قرار فى المجتمع.

وتتناول الجلسة 4 محاور رئيسية، وهى :

المحور الأول: الوعى السياسي

ويتناول الوعى السياسى لدى النساء وتثقيفها حول حقوقها السياسية والدستورية نقاش حول أهمية المعرفة السياسية ودور المرأة فى الدفاع عن حقوقها داخل النظام الديمقراطى.

المحور الثاني: إدارة الحملات الانتخابية



ويتعلق بكيفية تمكين المرأة والفتاة من إدارة الحملات الانتخابية بفاعلية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لهن داخل المجالس المحلية.

المحور الثالث: الترشح للانتخابات المحلية

وذلك تشجيع النساء على الترشح للمجالس المحلية والتغلب على التحديات التى تواجههن.

المحور الرابع: تعزيز صوت المرأة

وذلك تعزيز صوت المرأة فى المناطق المحلية وربطها بمختلف أشكال التمثيل لتعزيز قدرة المرأة على التعبير عن احتياجات المجتمع المحلى داخل المجالس المحلية.