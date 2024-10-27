إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك لم ينضم للوفد الإسرائيلي الذي يجري محادثات في الدوحة بشأن صفقة تبادل الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئيس الشاباك رونين بار لم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي الذي يجري محادثات في الدوحة بشأن صفقة تبادل الأسرى" بين حركة حماس وإسرائيل.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة مباحثات بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

وفي مؤتمر صحفي مشترك الخميس بالدوحة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -الذي كان في زيارة إلى المنطقة- أن مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار ستستأنف في الدوحة.

وقال بلينكن حينها إن خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 أيار الماضي لا تزال على الطاولة، لكنه ألمح أيضا إلى الاستعداد لاستكشاف "أطر جديدة" للسعي إلى الإفراج عن الأسرى.