الأونروا: المدرسة التابعة للوكالة في برج الشمالي لم تتعرض للقصف

أفاد مكتب "الأونروا" في لبنان بأن "المدرسة التابعة للأونروا في برج الشمالي لم تتعرض لقصف مباشر ولم يتم استهدافها، ولم يتم تأكيد وقوع إصابات داخلها. وسنقوم بنشر المزيد من المعلومات بمجرد أن يسمح الوضع لإجراء تقييم آمن".

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