أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارات استهدفت مناطق بنت جبيل وياطر وعيناثا. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط ثلاثة شهداء في استهداف مركز مستحدث لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي- الدفاع المدني في بلدة عين بعال. إلى ذلك، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة طريق سهل الخان في اطراف بلدة تبنين. وشنت مقاتلات حربية غارة جوية مستهدفة مثلث تل النحاس بين كفركلا وبرج الملوك. بالتزامن تعرضت بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، طاول ايضا وادي خنسا ومزرعة حلتا.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 شهداء باستهداف إسرائيلي لمركز مستحدث لجمعية الرسالة في عين بعال وغارات طالت بنت جبيل وعيناثا وياطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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