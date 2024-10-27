- 1/2
- 2/2
استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبحث معه الأوضاع في المنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتم التداول في وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها.
وأكد عبد الله الثاني، على "أهمية دور الجيش بوصفه ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان، ووقوف الأردن الدائم إلى جانبه".
بدوره، أعرب عون عن "شكره العميق للمملكة على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية والوطن، لا سيما المساعدات الإنسانية التي قدمتْها خلال المرحلة الحالية".
وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي لزيارة لأردن، وقد بحث معه سبل دعم الجيش في المرحلة الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن التقى قائد الجيش: الجيش ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان ونؤكد وقوف الأردن الدائم إلى جانبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.