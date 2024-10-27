ملك الأردن التقى قائد الجيش: الجيش ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان ونؤكد وقوف الأردن الدائم إلى جانبه

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبحث معه الأوضاع في المنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتم التداول في وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها.

وأكد عبد الله الثاني، على "أهمية دور الجيش بوصفه ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان، ووقوف الأردن الدائم إلى جانبه".

بدوره، أعرب عون عن "شكره العميق للمملكة على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية والوطن، لا سيما المساعدات الإنسانية التي قدمتْها خلال المرحلة الحالية".

وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي لزيارة لأردن، وقد بحث معه سبل دعم الجيش في المرحلة الراهنة.