شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة المحامين تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، غدا الإثنين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

وأشارت النقابة الى أنه يجرى إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتساب، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

