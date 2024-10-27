استشهاد فلسطيني بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب حاجز عسكري بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

استشهد فلسطيني اليوم الأحد برصاص إسرائيلي بعد محاولته تنفيذ عملية دهس ضد جنود قرب حاجز عسكري شمال مدينة القدس بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت محافظة القدس في السلطة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الشاب سامي العامودي استشهد إثر إطلاق جنود إسرائيليون النار تجاهه شمال مدينة القدس.

وأضاف البيان أن العامودي يقطن في مخيم شعفاط للاجئين بالمدينة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن مركبة يقودها فلسطيني حاولت دهس عدد من الجنود بالقرب من قرية حزما الفلسطينية شمال شرق القدس، فيما قام الجنود بإطلاق النار على المهاجم.

وقالت الشرطة في بيان "ورد بلاغ عن قيام مركبة فلسطينية بمحاولة دهس جنود بالقرب من قرية حزما الفلسطينية على شارع 437".

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات فيما تم "تحييد سائقها" على الفور.

وعلى إثر الحادث، تم إغلاق الطرق في المنطقة واستدعاء أعداد كبيرة من الجنود والشرطة إلى المكان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش قضى على سائق مركبة بعد محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حزما شمال شرق القدس.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، حربا واسعة النطاق ضد حماس في غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 42 ألف فلسطيني، وخلفت أزمة إنسانية ودمارا كبيرا في المنازل والبنية التحتية.

وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى، وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، إضافة إلى احتجاز أسرى.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تشهد مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية تصاعدا في التوتر، واستشهد منذ ذلك الحين 760 فلسطينيا برصاص وقصف إسرائيلي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.