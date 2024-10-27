بزشكيان: لا نتطلع للحرب لكننا سنرد بشكل متناسب على الهجوم الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن طهران لا تتطلع للحرب لكنها سترد على نحو متناسب على هجوم إسرائيل.

وفي إطار ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن طهران تلقيت إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على إيران.

وأكد عراقجي أن إيران تبادلت الرسائل مع عدة جهات قبل الهجوم وكانت في تنسيق مستمر مع قواتها المسلحة.

وكشف مصدر، أن روسيا أعلمت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية.

‏وأكد المصدر في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن موسكو قدمت معلومات من باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد، مؤكدا أن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بساعات.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الانتهاك الخطير ومحاسبة "النظام المجرم".

وأكد عراقجي أن إيران تحتفظ بحقها في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان، مضيفا "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان".

وشدد عراقجي على ضرورة أن يتحد العالم في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من يوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.