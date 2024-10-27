أفاد مراسل "النشرة" في الحنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً منطقة المحمودية في العيشية، الجرمق ــ قضاء جزين، مجدلزون، أطراف بلدة البازورية". كما استهدفت الغارات الإسرائيلية عين بعال والحوش في صور.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على المحمودية والجرمق ومجدل زون والحوش وعين بعال وأطراف البازورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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