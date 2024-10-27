شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسى أمس عكست بوضوح الروح الوطنية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالأقصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، عكست بوضوح الروح الوطنية المصرية، والإصرار على حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.

وقال إن الشعب المصري يستطيع في تلك المرحلة الحرجة أن يتجاوز الصعوبات بإرادته مثلما فعل بعد هزيمة ونكسة 67فكانت العقبات كبيرة والتحديات عظيمة، إلا أن الشعب المصري رفض الاستسلام وتحدى التوقعات، مما أدى إلى تحقيق النصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث، سواء على مستوى البنية التحتية أو المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسائل هامة خلال الاحتفالية وأبرزها أن ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين، وأن نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات، وأننا قادرون معًا على تخطى كل الصعاب والتحديات.

وتحتفل مصر سنويًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي تمثل أحد أبرز الأحداث التاريخية في تاريخ البلاد،وقعت حرب أكتوبر في 6 أكتوبر 1973، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس وتحرير جزء من الأراضي المحتلة في سيناء، وتعتبر هذه الحرب رمزًا للصمود والوطنية، وتجمع الاحتفالات فيها عادةً العديد من الشخصيات الوطنية والقادة.