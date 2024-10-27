شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يلتقى أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رموز الجالية المصرية وأبناء الجيل الثاني والثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، بولايات الينوى وانديانا وميتشجن وشيكاغو .

كما شارك الوفد في افتتاح جناح الفن المصري المعاصر في متحف حليم المملوك لرجل الأعمال المصري الأمريكي كميل حليم، حيث يجمع الجناح عدد من التحف واللوحات النادرة لأعلام الرسامين والنحاتين المصريين من بينهم الراحل العالمي محمود سعيد، بالإضافة لعدد من التماثيل الفنية الرائعة للنحات آدم حنين وكذلك للفنان محمود موسي.

وقام الوفد بزيارة كنيسة مارمرقس القبطية في شيكاغو، وهي من أقدم الكنائس القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما التقى الوفد بالشيخ حسن علي، أحد أبرز الرموز الإسلامية في شيكاغو.

وحضر الوفد على هامش الزيارة، عرض الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" الحائز على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان، في مهرجان شيكاغو للأفلام بمشاركة مخرجي الفيلم وبطلاته من بنات قرية البرشا في المنيا وحظي الفيلم بتشجيع النقاد الأمريكيين والترحيب بأبطاله.

كما التقى الوفد، السفيرة ندى دراز، قنصل مصر العام في شيكاغو، والمستشار باسل تمام، في حفل أقامته القنصلية، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع الجالية المصرية في ولايات غرب الوسط وإسهاماتها، وأهمية التواجد البرلماني للتواصل الدائم مع المصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم.

وخلال لقاء الوفد بأبناء الجالية المصرية خلال الاحتفالية التي أقامها المهندس كميل حليم فى متحفه بمشاركة فريق بانوراما البرشا، أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن مصر تبني جمهوريتها الجديدة من خلال الاهتمام بالتعليم والفن وكذلك الإنتاج والتصدير، وأنه بالرغم من الوضع الاقليمي الملتهب إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بكل مجالات التنمية.

وأضاف خليل، أن المواطنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطبق بكل جوانبها من حرية العبادة وبناء وترميم الكنائس، مضيفًا أن هذا الأمر كان صعبًا في الماضي، موضحًا أن مساحة مصر المأهولة تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة لمبادرات حياة كريمة والتحالف الوطني وحزم الحماية الاجتماعية التي ربطت التعليم بالتنمية وكذلك ما يقدم في محافظات الصعيد من تنمية شاملة تشمل الصرف ومياه الشرب وبناء المدارس ومحاربة الفقر والمرض.

ومن جانبه أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، اعتزازه بالتواجد بين أبناء الجالية المصرية بشيكاغو، مضيفًا أن كلًا منهم يمثل قصة نجاح كبيرة، كذلك فهم يمثلون مصر الحقيقية فى التنوع والتعايش والمواطنة بعيدًا عن التطرف، وأن النواب ينظرون بفخر شديد لهذه الجالية التي تمثل نموذج فريد في قوة مصر الناعمة.

وأشار إلى ما قدمه المصريين من تضحيات وشهداء في سبيل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مضيفًا أن للثقافة والفنون دورًا بالغ الأهمية في حفظ وجه مصر الحضاري وتدعيم قوتها الناعمة، وهو ما يجب أن نركز عليه دائما، موضحًا أن المصريين استطاعوا بعزم شديد الحفاظ على بلادهم في ظل منطقة تموج بالصراعات والحروب، بالإضافة لما اتخذته مصر من خطوات الإصلاح في شتى المجالات مما انعكس على دورها ومكانتها.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النواب عماد خليل وطارق الخولى عضوا مجلس النواب ، والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ.