هجوم بمسيرات يستهدف كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت تعمل في وقت مبكر اليوم الأحد في محاولة لصد موجة من الطائرات المسيرة الروسية المتجهة إلى العاصمة.
وأضاف كليتشكو على تطبيق تيليجرام "أبقوا في الملاجئ".
ابوظبي - سيف اليزيد - قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت تعمل في وقت مبكر اليوم الأحد في محاولة لصد موجة من الطائرات المسيرة الروسية المتجهة إلى العاصمة.
وأضاف كليتشكو على تطبيق تيليجرام "أبقوا في الملاجئ".
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