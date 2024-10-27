الصين تجلي 50 ألفاً في هاينان تحسباً للإعصار "ترامي"

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت السلطات الصينية أكثر من 50 ألف شخص يعملون على جميع قوارب الصيد في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي البلاد، مع ازدياد قوة الإعصار "ترامي".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن قوة الإعصار الذي يعد الـ 20 لهذا العام، ارتفعت إلى المستوى 12 (حوالي 119 كيلومترا في الساعة)، وأن من المتوقع أن يجتاح المياه قبالة الساحل الجنوبي في هاينان وجزر شيشا ابتداءً من مساء اليوم الأحد.

ورفعت مدينة سانشا مستوى التحذير، وفعلت الاستجابة للطوارئ لمواجهة هذا الإعصار، في حين تم تمديد تعليق خدمات السكك الحديدية عالية السرعة في المقاطعة وخدمات القطارات في مدينة هايكو، الذي بدأ مساء أمس.