نتانياهو: إسرائيل في حرب وجودية صعبة والهجوم على إيران كان دقيقًا وقويًا وحقق أهدافه

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "إسرائيل في حرب وجوديّة صعبة، وندفع فيها أثمانًا مؤلمة"، مشيرًا إلى "أنّنا تلقّينا ضربةً قويّةً قبل سنة، ولكنّنا لم ننكسر".
ولفت في كلمة له بمناسبة إحياء الذّكرى السّنويّة للهجوم الّذي شنّته حركة "حماس" على إسرائيل في السّابع من تشرين الأوّل 2023، وفق التّقويم العبري، إلى أنّ "الحرب فُرضت علينا، ونردّ بحرب وجوديّة"، مشدّدًا على أنّ "الهجوم على إيران كان دقيقًا وقويًّا وحقّق جميع أهدافه، وألحق أضرارًا بالغةً بقدراتها الدّفاعيّة وطاقتها لإنتاج الصّواريخ، وأقول للشّعب الإيراني إنّ نضالنا ليس ضدّكم".
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