وزارة الصحة: 3 شهداء بغارة على زوطر الشرقية و5 شهداء وجريح بغارة على جديدة مرجعيون أمس

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على جديدة مرجعيون مساء أمس، أدّت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخص بجروح".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "استشهاد ثلاثة أشخاص، نتيجة غارة العدو الإسرائيلي على زوطر الشّرقيّة".