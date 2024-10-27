أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على جديدة مرجعيون مساء أمس، أدّت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخص بجروح".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "استشهاد ثلاثة أشخاص، نتيجة غارة العدو الإسرائيلي على زوطر الشّرقيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 3 شهداء بغارة على زوطر الشرقية و5 شهداء وجريح بغارة على جديدة مرجعيون أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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