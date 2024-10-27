"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت ديرميماس وزبقين وشقرا وبلاط والنبطية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدات ديرميماس، زبقين، شقرا، بلاط- مرجعيون، المنطقة الواقعة بين حي المسلخ وحي الميدان في مدينة النبطية، وطريق بنت جبيل عين إبل، وقد هرعت فرق الإسعاف والإغاثة إلى المواقع المستهدَفة".

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