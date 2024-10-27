شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تكريم الرئيس للمجاهدة السيناوية "فرحانة" هو تكريم لكل سيدات مصر والان مع تفاصيل الخبر

وجهت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي اصدار توجيهاته بتكريم السيدة " فرحانة" المجاهدة السيناوية كنموذج مصري متميز يحتذى، وقراره بإطلاق اسمها على أحد الأحياء في سيناء وأحد المحاور في القاهرة، تقديرا من الدولة المصرية على ما قدمته من جهد وعطاء حفاظا علي الوطن وأرض سيناء الحبيبة وهو أيضا تكريم للمراءة المصرية ولكل سيدات مصر .

وثمنت النائبة منال نصر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية التي نظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان "حكايات الأبطال"، باستاد مصر بالعاصمة الإدارية .

وأكدت النائبة منال نصر، أن إرادة وعزيمة وإصرار الشعب المصري تؤكد قدرته على تحقيق الانتصارات مهما كانت الصعوبات والتحديات، وإن احتفالية "حكايات الأبطال"، كشفت عن وحدة وولاء المصريين لوطنهم الغالي علي مر تاريخ النضال الوطني حتي يومنا هذا، لافتة إلى أن حرب أكتوبر مثلت ملحمة تاريخية حيث كانت إرادة القتال لتحرير الأرض محفورة في قلوب المصريين .

كما أكدت النائبة منال نصر، أن القوات المسلحة المصرية تعمل دائمًا على حماية مقدرات الوطن وحدوده، مشددة على أن عقيدة القوات المسلحة ترتكز على الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية الأمن القومي المصري.