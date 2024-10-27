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زلزال جديد يضرب إثيوبيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تفاصيل الزلزال التاسع الذي يضرب إثيوبيا خلال شهر والـ 26 خلال 2024.

وقال شراقي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: ضرب إثيوبيا زلزال بتاريخ 26 أكتوبر 2024 بقوة 5 درجات الساعة 3:22 م بتوقيت القاهرة، وهو التاسع في 30 يومًا.

وأضاف: الزلزال الأول بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.5 درجة، ثم مجموعة زلازل بين 4.5 لـ 5 درجات، وعلى عمق 10 كم، وجميعها في منطقة الأخدود الإثيوبي التي تبعد حوالي 570 كم عن سد النهضة.

وتابع الدكتور عباس شراقي: ازداد النشاط الزلزالي في السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، فكان المتوسط حوالي 6 زلازل/ سنة، ولكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12، وفي 2023 إلى 38، وحتى الآن 26 زلزالًا في إثيوبيا ومحيطها خلال 2024.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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