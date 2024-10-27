تحذير رسمي للحوامل من حقن RH مغشوشة.. وهكذا يمكن اكتشافها- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء، من عبوات مغشوشة من حقن "RH" التي تعطى للحوامل بعد الولادة بساعات.

وأصدرت الهيئة خطابًا رسمياً للتوعية بشأن تلك العبوات، مؤكدة أنها تحمل اسم المستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، وبخاصة التشغيلتين "P100351349- P100351346"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

وبشأن الإجراءات المُتخذة، قالت الهيئة إنه سيتم المتابعة المستمرة للصنف، مع توعية المواطنين.

ووجهت نصائح مهمة للمستهلكين، بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كما نشرت الهيئة عددًا من الصور الخاصة بالمستحضر المُقلد، لسهولة التفرقة بينه وبين المستحضر الأصلي.

وشددت على أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء، مع وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

ما هيّ حقنة "RH"؟

حقن الـ Rh، المعروفة أيضًا بـ "حقن الغلوبولين المناعي المضاد لـ Rh" أو Anti-D immunoglobulin، تستخدم للنساء الحوامل اللاتي يمتلكن فصيلة دم سلبية (Rh-negative) إذا كان الجنين يحمل فصيلة دم موجبة (Rh-positive).

الهدف من هذه الحقن هو منع جهاز المناعة لدى الأم من تطوير أجسام مضادة قد تهاجم خلايا دم الجنين اللاحق.

وتعطى حقنة الـ rh للسيدات ذوات فصيلة الدم rh سالب، عندما يكن حوامل في أطفال فصيلة دمهم rh موجب، وهذا ينتج في الأغلب عندما تكون فصيلة دم الزوج rh موجب.

وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة به أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الـ rh لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالأنيميا وفي بعض الأحيان (الصفراء) أو يؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم من الفشل في الدورة الدموية.

ويمكن أن تُعطى للأمهات بعد 72 ساعة بعد الولادة، ويفضل أن يتم تناولها بعد الولادة مباشرة.