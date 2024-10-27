مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 5 ملايين و500 ألف عداد كودي بنهاية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية؛ كي يتمكن المواطنون من تقنين أوضاعهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تمكنت من تركيب ٥ ملايين عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، وإجراء ما يقرب من 500 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

واتخذت الشركة القابضة مؤخرًا قرارًا يتضمن منح المخالفين الحرية الكاملة في اختيار جهة ونظام التقسيط؛ سواء للمقايسات أو العدادات للمباني المخالفة والعشوائية؛ للقضاء على سرقة التيار الكهربائي، منوهًا بأن قرار التقسيط عبر البنوك من شأنه إحداث فارق كبير في أعداد تركيب العدادات والإقبال على توفيق أوضاع المخالفين بشتى المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تواصل تلقي طلبات تحويل نظام الممارسة لعدادات كودية أمام جميع المخالفين، علمًا بأنه سيتم الانتهاء من تركيب نصف مليون عداد كودي خلال شهر قبل نهاية العام الجاري، ليكون الإجمالي ٥ ملايين ونصف مليون عداد كودي.