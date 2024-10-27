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غالبيتهم جنود إسرائيليين.. ارتفاع عدد مصابين عملية تل أبيب إلى 50 شخصًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين في عملية الدهس بمحطة الحافلات شمالي تل أبيب إلى 50 مصابا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يوجد حتى الآن 15 حالة خطيرة.

وقام سائق حافلة بتنفيذ عملية دهس استهدفت عدد كبير من الإسرائيليين في محطة حافلات قرب معسكر جليلوت شمالي تل أبيب، بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عملية الدهس جاءت بناء على خلفية قومية، مضيفة أنه توجد مؤشرات أن المنفذ من القدس الشرقية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عدد كبير من المصابين جنودًا كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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